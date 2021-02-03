За коронавирусный год во Владимирской области зарегистрировано: 70 убийств и покушений; 162 случая причинения тяжкого вреда здоровью; 12 изнасилований; 6212 краж.

По информации Владимирстата, по итогам 2020 года количество особо тяжких преступлений в регионе выросло на 18%. Остальные виды уголовных правонарушений продемонстрировали трёхпроцентный рост.За коронавирусный год во Владимирской области зарегистрировано: 70 убийств и покушений; 162 случая причинения тяжкого вреда здоровью; 12 изнасилований; 6212 краж.При этом количество квартирных краж составляет 7%. Их число выросло на четверть. Добавим, что мошенников и вымогателей в регионе стало в полтора раза больше.На 17,6% больше зафиксировано правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ, из них 85% преступлений относится к категории тяжких и особо тяжких.Всего три дела возбуждено за хулиганство.В 104 авариях на дорогах региона погибли люди.