Незаконным путём он получил от государства 40 тысяч рублей.

В Суздале местный житель 1989 года рождения незаконно получил более 40 тысяч рублей в виде пособия по безработице. Об сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.С 30 апреля 2020 года он встал на биржу труда и ежемесячно получал максимальное пособие - 12 130 рублей. При этом ещё по три тысячи рублей мужчине начисляли на несовершеннолетних детей.В августе суздалец устроился механиком в ЗАО «Суворовское». В центр занятости «безработный» решил информацию о новом месте работы не сообщать и продолжил получать пособие.В ходе прокурорской проверки на него завели уголовное дело по статье «Мошенничество».Расследование продолжается.