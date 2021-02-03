Направлено в суд постановление для применения принудительной меры медицинского характера.

Во Владимирской области направлено в суд постановление для применения принудительной меры медицинского характера в отношении местной жительницы, совершившей убийство своего ребенка.Установлено, что в ночь с 22 октября на 23 октября 2020 года женщина вследствие имеющегося у нее психического расстройства «шизофрения параноидная» подошла к спящему сыну и нанесла множественные удары ножом в область жизненно-важных органов потерпевшего, в результате которых он скончался на месте происшествия.Согласно заключению комиссии экспертов мать не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.Уголовное дело будет рассматриваться Владимирским областным судом.