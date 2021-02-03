На эти цели направляется около 18,9 млн рублей.

Во Владимирской области продлили на 1 квартал 2021 года предоставление мер поддержки медицинским и иным работникам государственных учреждений здравоохранения Владимирской области, в которых планируется или осуществляется профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции в стационарных условиях, в части обеспечения их проживанием, питанием и питьевой водой. На эти цели направляется около 18,9 млн рублей.Также на трёхмесячный период сохраняются выплаты работникам вышеперечисленных учреждений, относящимся к категории прочего персонала. За особые условия труда ежемесячные стимулирующие выплаты в размере 8361 рубль получат более 170 сотрудников 16 областных медицинских учреждений.Финансирование мероприятий осуществляется из резервных средств областного бюджета, предусмотренных на мероприятия по предупреждению распространения заболеваний, представляющих опасность для жителей региона.