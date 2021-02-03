На эти цели направляется около 18,9 млн рублей.
Во Владимирской области продлили на 1 квартал 2021 года предоставление мер поддержки медицинским и иным работникам государственных учреждений здравоохранения Владимирской области, в которых планируется или осуществляется профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции в стационарных условиях, в части обеспечения их проживанием, питанием и питьевой водой. На эти цели направляется около 18,9 млн рублей.
Также на трёхмесячный период сохраняются выплаты работникам вышеперечисленных учреждений, относящимся к категории прочего персонала. За особые условия труда ежемесячные стимулирующие выплаты в размере 8361 рубль получат более 170 сотрудников 16 областных медицинских учреждений.
Финансирование мероприятий осуществляется из резервных средств областного бюджета, предусмотренных на мероприятия по предупреждению распространения заболеваний, представляющих опасность для жителей региона.