Во время происшествия из дома эвакуировали трёх человек, среди которых один ребёнок.

Поздно вечером 2 февраля, в 23:31, в МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре. В Судогде на улице Карла Маркса горел трёхквартирный жилой дом № 51.Как сообщает пресс-служба МЧС, по прибытии первого подразделения пожарных было установлено, что дым идёт из квартиры. Спасатели потушили пламя на площади три квадратных метра. Во время происшествия из дома эвакуировали трёх человек, среди которых был один ребёнок. Не обошлось и без жертв – погиб мужчина 1938 года рождения.На месте ЧП работали 6 человек и 2 единицы техники.Дознаватели ведомства устанавливают причину пожара.