Сложенные в пакет деньги обвиняемый случайно обнаружил в диване в квартире потерпевшего.

Следственным отделом МО МВД России «Муромский» Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».Как сообщалось ранее, в декабре прошлого года в полицию обратился 44-летний местный житель, сообщивший, что из его квартиры пропали более 3,9 миллиона рублей. Полицейским заявитель рассказал, что накануне пропажи у него в гостях был приятель. Ни фамилии, ни адреса проживания своего гостя мужчина назвать не смог, но описал его приметы.Во время просмотра фото граждан, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, мужчина на одном из снимков узнал своего гостя.В этот же день оперативники установили местонахождение и задержали злоумышленника, который ранее неоднократно был судим за совершение имущественных преступлений.Установлено, что обвиняемый случайно обнаружил в диване сложенные в пакет деньги. Воспользовавшись отсутствием внимания со стороны хозяина, фигурант забрал пакет и ушёл.Во время обыска в квартире злоумышленника сотрудники полиции обнаружили 1,5 млн рублей. Ещё 123 000 рублей были возвращены в ходе следствия.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкцией инкриминируемой обвиняемому статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.