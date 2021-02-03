В регионе начали постепенно сокращать количество койко-мест в ковидных госпиталях. Об этом сегодня на брифинге заявила директор областного департамента здравоохранения Елена Утемова.

В регионе начали постепенно сокращать количество койко-мест в ковидных госпиталях. Об этом сегодня на брифинге заявила директор областного департамента здравоохранения Елена Утемова.На текущий момент в регионе из тысячи семисот двадцати пяти коек заняты тысяча пятьдесят семь- сорок процентов мест для коронавирусных больных свободны. С первого февраля перестал принимать пациентов инфекционный госпиталь в Пиганово - после разрешения от Роспотребнадзора медцентр начнёт работать по основному направлению. Приостановлен прием коронавирусных больных в Камешковской ЦРБ, здесь вскоре заработает паллиативный стационар, и в струнинском филиале александровской районной больницы. Так же от пациентов с КОВИД особождён один из этажей инфекционного госпиталя, развернутого в хирургическом корпусе областной клинической больницы.Директор областного департамента здравоохранения Елена Утемова:- Мы выпустили распоряжение о сокращении пока сорока коек. Потому что на понедельник из с открытых 180 ковидных коек было занято только сто. Сейчас мы посмотрим загрузку коечного фонда , сделаем дальнейший шаг. Руководителю учреждения дано поручение возобновить функционирование отделения пульмонологии.Планируется, что к первому марта во Владимирской области останутся около тысячи двухсот ковидных коек.В регионе продолжается массовая вакцинация от коронавируса. На текущий момент прививку сделали 15 тысяч человек. В некоторых районах жители записываются на вакцинацию так активно, что "Спутника Ви" на всех не хватает . Накануне в регион прибыла очередная партия вакцины - пять тысяч доз, которые, по словам Елены Утемовой будут распределены между медучреждениями , испытывающими дефицит препарата.