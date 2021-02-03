За прошедшую неделю от коронавируса вакцинировалось около 500 педагогов. Об этом сообщила зам. директора департамента образования Елена Запруднова. Таким образом, всего в регионе привилось

За прошедшую неделю от коронавируса вакцинировалось около 500 педагогов. Об этом сообщила зам. директора департамента образования Елена Запруднова. Таким образом, всего в регионе привилось от ковида 1 400 работников образования. Больше всего хотят вакцинироваться в Гороховецком районе, там сделали прививку больше 14% от всех педагогов. В Гусь-Хрустальном районе привились около 10% от всех работников образования.