Для лечения онкобольных.

Для лечения онкобольных.Состоялась презентация Центра ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи» на площадке Областной клинической больницы.В современной медицинской организации установлено высокотехнологическое оборудование для проведения диагностических исследований методом ПЭТ/КТ. Созданы условия для эффективной и безопасной работы медицинского персонала, удобства и комфорта пациентов. Здесь смогут получать помощь более 5 тысяч пациентов в год по программе государственных гарантий по направлению врача-онколога.Новое учреждение во Владимире стало 25-м в сети центров диагностики и лечения онкологических заболеваний «ПЭТ-Технолоджи». Развитием этой федеральной сети занимается Группа компаний «МедИнвестГрупп».