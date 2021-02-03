Житель Киржачского района выращивал марихуану для личного употребления.

Как сообщают наши коллеги из , местный житель отправится под суд за хранение марихуаны.При обыске в доме подозреваемого полиция обнаружила более килограмма растений конопли и готовые к употреблению более 10 граммов марихуанны.«За несколько месяцев до этого фигурант приобрел семяна конопли и высадил их в специально подготовленной теплице. После того, как урожай вырос, обвиняемый собрал его и хранил его у себя дома для личного употребления», - .Расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя Киржачского района завершено. Уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств» направлено в суд для рассмотрения.