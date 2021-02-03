Глава региона Владимир Сипягин и генеральный директор АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов подписали соглашение о сотрудничестве до 2024 года.

Глава региона Владимир Сипягин и генеральный директор АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов подписали соглашение о сотрудничестве до 2024 года. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе губернатора.Смысл сотрудничества в реализации проектов по строительству заводов, которые занимаются производством сжиженного природного газа(СПГ), а также создание инфраструктуры по доставке ресурса потребителям.Теперь стороны сформируют перечень площадок, на которых может появиться подобное предприятие.«Атомэнергомаш» намерен выполнить технико-экономические расчёты, подготовить проектные материалы, разработать варианты реализации проектов с привлечением технологических и стратегических партнёров», - резюмировали в обладминистрации.