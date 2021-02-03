В ближайшее время во Владимирской области сократят количество коек для больных коронавирусом. Об этом заявила Елена Утемова – директор облздрава. Сейчас в регионе развёрнуто 1795 коек для

В ближайшее время во Владимирской области сократят количество коек для больных коронавирусом. Об этом заявила Елена Утемова – директор облздрава. Сейчас в регионе развёрнуто 1795 коек для больных с коронавирусом, из них занято 1057 коек. Уже какрыт ковидный стационар в Областном центре специализированных видов медицинской помощи в Пиганово, после санитарной обработки помещений туда вернутся пациенты