На 3 февраля во Владимирской области для пациентов с коронавирусом развёрнуто 1725 коек, из которых свободны - 1057 или 40%.

Во Владимирской области к 1 марта планируют сократить коечный фонд для больных коронавирусом до 1100-1200 мест. Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Елена Утёмова.Главное условие обратного перепрофилирования коек – снижение заболеваемости коронавирусом, которое сейчас наблюдается в регионе.Ранее мы . Добавим, что приостановлено поступление пациентов с Covid-19 в Камешковскую райбольницу. Там вновь заработают хирургия и гинекология.Елена Утёмова пояснила, что в планах депздрава возврат хирургического корпуса ОКБ к профильной деятельности.При этом на 3 февраля во Владимирской области для пациентов с коронавирусом развёрнуто 1725 коек, из которых свободны - 1057 или 40%.