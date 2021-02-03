Надежда на возрождение. Более 200 сотрудников Новлянского крахмало-паточного завода, оставшиеся без работы могут вновь оказаться востребованы.

Надежда на возрождение. Более 200 сотрудников Новлянского крахмало-паточного завода, оставшиеся без работы могут вновь оказаться востребованы.Напомним, градообразующее предприятие с более чем вековой историей считалось одним из наиболее успешных предприятий отрасли, завод выпускал более пяти различных видов патоки, кукурузный крахмал, глютен, но из-за увеличения стоимости сырья продукция стала неконкурентоспособной, а сам завод нерентабельным и его пришлось закрыть. Сотрудники были сокращены около года назад. По словам директора завода Александра Филимонова, недавно был найден потенциальный покупатель, если сделка состоится, то после перепрофилирования предприятия часть бывшего штата сможет вернуться на работу. Имя инвестора пока держится в тайне.Александр Филимонов, директор Крахмало-Паточного завода "Новлянский":- Компания, имеет свои целлюлозно бумажные комбинаты и рассматривают Новлянку как производителя крахмала для целлюлозно бумажной промышленности.