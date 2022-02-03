На территории Владимирской области за прошедшие сутки 3 февраля лабораторно подтверждено 1068...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 3 февраля лабораторно подтверждено 1068 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
738 - во Владимире
74 - в Кольчугинском районе
68 — в Киржачском районе
66 - в Ковровском районе
45 - в Юрьев-Польском районе
28 - в Гусь-Хрустальном районе
19 - в Александровском районе
11 — в Вязниковском районе
6 - в Камешковском районе
5 — в Судогодском районе
3 - в Муромском районе
2 — в Гороховецком районе
2 — в Радужном
1 — в Суздальском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 92 722 случая заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).