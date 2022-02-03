На территории Владимирской области за прошедшие сутки 3 февраля лабораторно подтверждено 1068...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 3 февраля лабораторно подтверждено 1068 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.738 - во Владимире74 - в Кольчугинском районе68 — в Киржачском районе66 - в Ковровском районе45 - в Юрьев-Польском районе28 - в Гусь-Хрустальном районе19 - в Александровском районе11 — в Вязниковском районе6 - в Камешковском районе5 — в Судогодском районе3 - в Муромском районе2 — в Гороховецком районе2 — в Радужном1 — в Суздальском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 92 722 случая заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).