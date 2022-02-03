При помощи современных методов и технологий учёные восстановили историю гибели одного из обитателей Сунгиря во Владимирской области. Они пришли к выводу, что живший 27 тысяч лет назад ..

При помощи современных методов и технологий учёные восстановили историю гибели одного из обитателей Сунгиря во Владимирской области. Они пришли к выводу, что живший 27 тысяч лет назад мужчина был жестоко убит.«Судя по высокому росту, месту нанесения травмы и направлению действующей силы, в момент удара жертва могла лежать на спине, а наносивший удар человек сидел на груди, держа орудие двумя руками. По второй версии, погибший стоял на коленях», - считают палеоантропологи, попытавшиеся реконструировать события.Также у пострадавшего пробита сонная артерия. Именно это повреждение ранее считалось причиной смерти древнего человека. На первом грудном позвонке была обнаружена царапина длиной 10 миллиметров. Травма могла нарушить кровообращение и привести к смерти.При этом археологи надеются докопаться до мотивов расправы.«Мы не можем однозначно сказать, наступила ли эта гиьель из-за конфликта или была частью жертвоприношения. Вероятно, дальнейшие исследования будут способствовать лучшему пониманию причин», - пришли к выводу в РАН.Напомним, что в 1964 году во Владимире найдена стоянка первых людей — Сунгирь, где покоились останки шести человек.