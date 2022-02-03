Департамент цен и тарифов сегодня утвердил новые тарифы на пассажирские перевозки во Владимире....

Департамент цен и тарифов сегодня утвердил новые тарифы на пассажирские перевозки во Владимире. Цена за проезд будет зависеть от способа оплаты. Проезд на троллейбусе будет стоить 28 рублей наличными и 24 рубля при оплате картой.Стоимость проезда на автобусе также вырастет до 28 рублей, но при оплате безналом, два рубля можно будет сэкономить. Тарифы начнут действовать с десятого февраля. Но теоретически перевозчики могут установить и более низкую цену за проезд. Как рассказала директор департамента Мария Новоселова, такие прецеденты во Владимире уже были. Администрация областного центра просила ввести в городе отдельный ночной тариф, но в департаменте заявили, что пока корректно рассчитать его невозможно.