3 февраля Елена Качуровская завершила работу в должности директора Департамента региональной политики. Об этом сообщили в Белом доме. Качуровская уволилась с должности в связи с переходом

3 февраля Елена Качуровская завершила работу в должности директора Департамента региональной политики. Об этом сообщили в Белом доме. Качуровская уволилась с должности в связи с переходом на другую работу в администрации Владимирской области. Пока неизвестно, кто будет новым руководителем ведомства. Департамент региональной политики отвечает за формирование и осуществление государственной политики в отношении средств массовой информации