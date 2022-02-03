3 февраля Елена Качуровская завершила деятельность в должности директора Департамента региональной политики в связи с переходом на другую работу в администрации Владимирской ..

3 февраля Елена Качуровская завершила деятельность в должности директора Департамента региональной политики в связи с переходом на другую работу в администрации Владимирской области.Напомним, что она возглавила ведомство год назад - 4 февраля.Елена Олеговна родилась в Курске. Закончила Воронежский ордена Ленина государственный университет имени Ленинского комсомола по специальности «Правоведение».С 1989 года она работала на разных должностях в прокуратуре Петушинского района. С 2008 по 2020 год – являлась старшим помощником прокурора Владимирской области.Департамент создан в январе 2020 года. Он объединил комитет внутренней политики, комитет общественных связей и СМИ, а также частично комитет по социальной политике. Ведомство отвечает за государственную политику в отношении СМИ, а также за взаимодействие с федеральными структурами и муниципалитетами, партиями, общественными и религиозными организациями.