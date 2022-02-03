Во Владимирской области осталось четыре проблемных объекта.

Владимирская область занимает девятое место в национальном рейтинге по восстановлению прав обманутых дольщиков. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.С августа 2021 года, когда 33-ий регион располагался на 74 месте, из реестра проблемных объектов исключено четыре дома из восьми.Так, с ООО СЗ «ВТУС» заключены договора участия в долевом строительстве по объекту на Школьном проезде. Часть жителей получила денежную компенсацию. Введён в эксплуатацию многоквартирный дом № 17 на улице Верезинская, который возводила компания «Вертикаль».По оставшимся проблемным МКД губернатором утверждён план-график. В отношении собственников новостроек на улице Музейная (застройщик - «Р.К. Инвестиционная Славянская Риэлторская компания») и на улице Всесвятская («Импэкс») используется механизм ППК «Фонд развития территорий». Обе фирмы проходят процедуру банкротства.«Принимается решение о способе восстановления прав дольщиков дома с «лишними этажами» в микрорайоне Коммунар. Решить проблему планируется не позднее 2023 года», - уточнили в пресс-службе обладминистрации.Тема с владельцами многоквартирного дома № 1 «Б» в Школьном проезде («РостСтройИнвест») решается в рамках реализации инвестиционных проектов.