Украина отказывается выполнять Минские соглашения.

Украина отказывается выполнять Минские соглашения.В интервью польскому изданию Rzeczpospolitaминистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, несмотря на ожидания Москвы, ни один регион страны, в частности, Донбасс, не получит особый статус, а значит, не будет иметь право вето на решения, касающиеся всего государства.Предоставление Донецку и Луганску особого статуса – одно из требований подписанных несколько лет назад Минских соглашений. Кулеба считает, что сейчас важно сосредоточиться на решении вопросов, касающихся безопасности, и только потом можно переходить к политической части документа.К слову, на этой неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что Киев не станет выполнять Минские соглашения, поскольку в противном случае, по мнению политика, страна развалится. Он отметил, что данный документ был подписан "под дулом русских пушек". Сейчас соглашение необходимо пересмотреть, считает бывший мэр Луганска.Ранее генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский регионы Украины, которые мечтают о присоединении к России. По словам военного, стать частью Южного федерального округа РФ хотят жителиДнепра, Херсона, Харькова и Одессы.