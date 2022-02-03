МТС объявляет о старте программы 5G-инкубации для проектов в области AR/VR-технологий, голограмм, ХR-платформ и других решений, которые будут работать в метавселенных, а также для проектов в ..

МТС объявляет о старте программы 5G-инкубации для проектов в области AR/VR-технологий, голограмм, ХR-платформ и других решений, которые будут работать в метавселенных, а также для проектов в сфере беспилотного транспорта и цифровой промышленности.Стартапы получат доступ к ИТ-инфраструктуре для разработки решений с использованием 5G и edge computing — базовых технологий для реализации концепции метавселенной. Участники программы смогут использовать облачные сервисы #CloudMTS, платформу edge computing и CloudXR NVIDIA – решение для стриминга XR-контента c удаленного сервера по сети 5G и Wi-Fi на портативные устройства без снижения качества. МТС также предоставит разработчикам оборудование для тестирования решений в сети 5G, в том числе AR-очки Rokid X-Craft оснащённые модулем 5G, видеокамеру Dahua, которая может передавать видеопоток с разрешением 4K/8K в режиме реального времени без задержек, 5G-модули для встраивания в устройства, роутеры и смартфоны.Заявки на участие в программе 5G-инкубации принимаются от команд с готовым продуктом или продуктом на стадии MVP. Став резидентом Центра, стартап получит экспертную поддержку, дополнительные средства на тестирование решения, а также доступ к бизнес-заказчикам и клиентам МТС. Пилотные проекты компаний могут быть запущены в тестовых зонах 5G МТС, развернутых в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде и на производственных площадках партнеров МТС. Компания также обеспечит экспертную поддержку технологических команд в вопросахНаправления набора:• XR в области развлечений и обучения;• Телеприсутствие для организации видеоконференций и видеотрансляций;• AR/VR и голограммы для цифровой промышленности;• Сервисы, использующие машинное зрение для решения производственных задач;• Наземные (AGV) или летательные аппараты (БПЛА), требующие обмена данными с облачным сервером.«5G и edge computing — ключевые технологии для реализации концепции метавселенной как нового этапа развития интернета. Они открывают большие возможности для создания сервисов, которые изменят привычное восприятие и способы потребления контента и сервисов. МТС имеет всю необходимую техническую базу для развития таких технологий и в том числе заинтересована в привлечении партнерских решений», — отметил директор МТС по инновациям и инвестициям Дмитрий Курин.О Центрах 5G МТСЦентры 5G МТС открыты в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Технологическими партнерами программ выступают Ericsson, Qualcomm, Nvidia и другие крупнейшие IT-компании. В предыдущих наборах Центра участвовало более 400 проектов со всего мира, 19 решений прошли программу и доработали свои решения для работы в сети 5G.