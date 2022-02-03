В свое время Алла Борисовна была не самой примерной матерью. Однако за судьбу своей наследницы Кристины, которая много лет была ее единственным ребенком, Примадонна переживала как никто другой. Кристина Орбакайте, как и ее мать, не сразу смогла построить крепкий брак. У Пугачевой было аж три зятя, и не для каждого из них у нее найдутся теплые слова.

В свое время Алла Борисовна была не самой примерной матерью. Однако за судьбу своей наследницы Кристины, которая много лет была ее единственным ребенком, Примадонна переживала как никто другой. Кристина Орбакайте, как и ее мать, не сразу смогла построить крепкий брак. У Пугачевой было аж три зятя, и не для каждого из них у нее найдутся теплые слова.Владимир ПресняковПервая большая любовь к Кристине пришла уже в 16 лет. 20-летний Владимир Пресняков стал поддержкой для девушки, которая потеряла бабушку и во многом была предоставлена сама себе. Конечно, чувства молодых возлюбленных не могла не заметить чуткая Алла Борисовна. Примадонна не сразу приняла будущего зятя, который, к тому же, не раз заставил ее пережить за дочь.В один из таких эпизодов Пресняков увез юную Орбакайте с собой на гастроли, не спросив мнения Аллы Борисовны. Узнав о выходке молодого человека, Пугачева погналась за поездом на машине. Но Владимир и не подумал сдаваться под натиском Примадонны, которая наградила его строгим взглядом и уехала. А позже артистку ждал еще один сюрприз.Вернувшись с гастролей, певица . Первым делом Пугачева обратилась за советом к Преснякову-старшему. Родители сошлись на том, что препятствовать и возмущаться нет смысла. Со временем знаменитая теща искренне полюбила зятя, хотя знала, что этот союз неизбежно распадется. И артистка была права. Разгульный образ жизни и пристрастие Преснякова-младшего к алкоголю сделали свое дело. Даже маленький сын Никита не удержал родителей от расставания.Руслан БайсаровВторым зятем Аллы Борисовны стал чеченский бизнесмен Руслан Байсаров. Поговаривают, поначалу артистка не одобрила выбор дочери. И не зря. Со временем мужчина проявил себя перед тещей, которая баловала его своим хорошим отношением и помогала завести полезные связи.У Байсарова было много требований к Орбакайте, которые она не спешила выполнять. В 1998 году у пары родился сын Дени, но даже появление наследника не смогло укрепить их отношения. Позже ревнивый Руслан начал не только скандалить с женой, но и поднимать на нее руку. В один из таких эпизодов мужчина даже сломал Кристине нос. Но об этом стало известно только спустя годы после расставания пары, когда случился новый конфликт.Руслан побоялся, что бывшая возлюбленная увезет сына в США, и выкрал ребенка. Все закончилось судебными тяжбами. Тогда Примадонна и вывалила все, что думает о бывшем зяте. Алла Борисовна сокрушалась, что помогала мужчине войти в московский свет, а в благодарность за это получила избитую дочь. По словам певицы, в свое время она простила ему такое обращение с ее наследницей ради внука.Михаил ЗемцовК счастью, с третьим зятем Алле Пугачевой повезло намного больше. Михаила Земцова, который с 12 лет рос в Америке и мог похвастаться достойным воспитанием, артистка одобрила сразу. Надежный и спокойный мужчина быстро расположил к себе знаменитую тещу, да и Кристина с ним почувствовала себя счастливой. К тому же, за 17 лет брака супруги успели подарить знаменитой бабушке внучку Клаву, которой она любит похвастаться в соцсетях.