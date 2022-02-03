В большой прокат сегодня выходит Непослушник. Отечественная комедия режиссера Владимира...

В большой прокат сегодня выходит "Непослушник". Отечественная комедия режиссера Владимира Котта.Про блогера Диму, который зарабатывает популярность в сети тем, что устраивает жесткие розыгрыши. Один из них он решает снять в церкви, но пранк выходит из-под контроля. На Диму заводят уголовное дело за оскорбление чувств верующих и, скрываясь от наказания, герой бежит в провинциальный монастырь и прикидывается послушником. Не трудно догадаться, что этот поворот в судьбе заставляет блогера задуматься об истинных ценностях. Самого "непослушника" в картине сыграл актер Виктор Хориняк, полюбившийся зрителям за роль "последнего богатыря" в одноименной трилогии.