На двух предприятиях будет создано порядка 70 рабочих мест.

Компания Mondelez International подтвердила своё желание вложить 2,5 млрд рублей в развитие на территории Собинки и Покрова. Во Владимирской области появятся две новые линии по выпуску печенья и шоколада.В Собинском районе инвестор намерен делать печенье Oreo. Ожидаемая мощность - 20-25 тысяч тонн ежегодно. Фабрика в Покрове займётся производством шоколада «Пикник» - до 15 тысяч тонн. Инвестсоглашение с руководством региона уже подписано.Цеха планируется запустить в третьем квартале 2022 года. На двух предприятиях будет создано порядка 70 рабочих мест.