Во Владимирской области осталось восстановить права граждан-участников долевого строительства...

Во Владимирской области осталось восстановить права граждан-участников долевого строительства четырех многоквартирных домов.Владимирская область вышла в «зелёную зону» и занимает 9 место в федеральном рейтинге регионов по восстановлению прав граждан − участников долевого строительства по состоянию на 25 января 2022 года.С августа 2021 года, когда наша область занимала в этом рейтинге 74 место и была в так называемой «красной зоне», из единого реестра проблемных объектов (ЕРПО) исключено 4 дома из восьми.Права граждан восстановлены как заключением с ними застройщиком ООО СЗ «ВТУС» договоров участия в долевом строительстве по проблемному объекту в Школьном проезде во Владимире, так и выплатой денежной компенсации Фондом развития территорий. Кроме того, введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом № 17 на ул. Верезинская во Владимире, застройщиком которого являлось ООО «Вертикаль».К настоящему времени в ЕРПО региона осталось 4 многоквартирных дома. Распоряжением губернатора Владимирской области утверждён план-график по восстановлению прав 148 граждан, заключивших договора участия в долевом строительстве.Восстановление прав граждан с использованием механизмов ППК «Фонд развития территорий» в рамках процедуры банкротства застройщиков в 2022 году планируется в отношении следующих объектов во Владимире: ул. Музейная, 13 (ООО «Р.К. Инвестиционная Славянская Риэлторская компания») и микрорайон Юрьевец, ул. Всесвятская, 17 (ООО «Импэкс»).Принимается решение о способе восстановления прав граждан не позднее 2023 года в отношении ещё одного объекта − в микрорайоне Коммунар областного центра на улице Центральной, 19 (застройщик ООО «Система»). Решение проблемы участников долевого строительства многоквартирного дома № 1 «б» в Школьном проезде в микрорайоне Юрьевец во Владимире (ООО «РостСтройИнвест») осуществляется в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов в 2023 году.По информации пресс-служба областной администрации, в 2021 г. из ЕРПО исключено 4 объекта:− г. Владимир, ул. Верезинская, 17 (ООО «Вертикаль»);− г. Владимир, ул. Верезинская, 31 (ООО «Вертикаль»);− г. Покров, ул. Пролетарская (ООО «Виста»);− г. Владимир, ул. Мира (ООО Строительная компания «Транш»).