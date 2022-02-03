До 20 февраля 2022 года Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области принимает заявки на участие.

На территории Владимирской области проходит региональный этап конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе!».Всероссийский конкурс «Спасем жизнь вместе» проводится Министерством внутренних дел Российской Федерации в целях привлечения внимания общественности к проблеме немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и формирования в обществе негативного отношения к их незаконному потреблению.Конкурс представлен в трех номинациях: «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики»; «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни»; «Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни».Три лучшие региональные работы будут направлены в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России.Принять участие в конкурсе может любой желающий. Работы принимаются до 20 февраля текущего года Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области (г. Владимир, ул. Лермонтова, д. 15 "А", тел. (4922) 52-71-98).Узнать подробности о порядке проведения конкурса, скачать заявку можно здесь.