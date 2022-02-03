Рейд по профилактике пожаров в местах проживания многодетных семей. Проводится не просто так. Год только начался, а на пожарах во Владимирской области уже погибли 2 ребёнка. Вот, для

Рейд по профилактике пожаров в местах проживания многодетных семей. Проводится не просто так. Год только начался, а на пожарах во Владимирской области уже погибли 2 ребёнка. Вот, для предотвращения подобных трагедий специалисты посещают дома, где проживают многодетные, проверяют соблюдение мер пожарной безопасности, проводят профилактические беседы. Напоминают, что детей нельзя оставлять без присмотра взрослых. Во Владимире