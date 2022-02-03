Марина Александрова – одна из самых востребованных актрис в стране. Однако звезда сериалов Екатерина и Домашний арест ставится не только своими яркими ролями, но и бурными романами со знаменитыми коллегами.

Марина Александрова – одна из самых востребованных актрис в стране. Однако звезда сериалов "Екатерина" и "Домашний арест" ставится не только своими яркими ролями, но и бурными романами со знаменитыми коллегами.К своим 39 годам Марина Александрова успела создать семью и стать матерью двоих детей. Однако путь к личному счастью кинозвезде дался нелегко. Чтобы получить то, что она так долго искала, актрисе пришлось пережить болезненный разрыв с коллегой, короткий и полный страсти роман со скандально известной звездой, а также предательство и развод с первым мужем.Если на экране Марине Александровой пришлось сыграть любовь еще на первом курсе Щукинского училища, когда ее партнером по фильму "Северное сияние" оказался сам Збруев, то в реальности бурная личная жизнь Александровой началась несколькими годами позже. Первым официальным романом артистки стали отношения с Александром Домогаровым, которые старше ее почти на 20 лет.Александрова и Домогаров познакомились на съемках совместного проекта и объявили себя парой в 2005 году. Отношения продлились всего два года, но за это время столько раз привлекали внимание общественности, что и не сосчитать. Союз влюбленных то и дело сотрясали скандалы, следить за которыми поклонники с трудом поспевали.Поговаривали, что в нетрезвом виде Александр мог поднять на избранницу руку, а та заставала его в постели с бывшей женой. Как бы там ни было, в 2007 году пара рассталась, сохранив теплые отношения. Александрова тяжело переживала разрыв, который был далеко не первым, но уже окончательным. К слову, во время одного из предыдущих эпизодов расставания с Домогаровым звезда кино даже утешилась в объятиях другого небезызвестного актера.Сегодня в это сложно поверить, но у артистки был короткий и бурный роман с Алексеем Паниным. Отношения продлились всего месяц, однако, как утверждал Алексей, были очень насыщенными. Актеры быстро съехались, набили друг с другом шишек и разбежались как ни в чем не бывало. Спустя какое-то время уставшая от скандальных романов звезда, казалось, остепенилась. В жизни Александровой появился Стебунов, который стал ее первым мужем.В свое время пара Марины Александровой и Ивана Стебунова вызывала искреннее восхищение. В 2008 году возлюбленные поженились, но брак распался уже через пару лет. Идиллия в отношениях супругов исчезла, как только Иван изменил Марине с другой женщиной. Забыть этот эпизод и спасти брак у них так и не вышло. К счастью, очень скоро актриса встретила мужчину, с которым смогла создать счастливую семью.Сегодня Марина Александрова понимает, что с нынешним супругом, режиссером Андреем Болтенко, ее не раз сводила судьба. Однако они оба этого будто не замечали. Окончательно их жизни переплелись после очередной случайной встречи, которая закончилась долгим и интересным разговором. В 2011 году возлюбленные начали жить вместе, через год стали родителями сына Андрея и поженились, а еще через три года на свет появилась их дочка Катя. Обоих детей Марина родила в США.