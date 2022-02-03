Была выявлена и изъята немаркированная табачная продукция в количестве около 3 тысяч единиц...

"Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Юго-Западному округу г. Москвы выявили факты продажи немаркированной табачной продукции", – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в двух торговых павильонах, расположенных на улицах Цюрупы и Введенского, была выявлена и изъята немаркированная табачная продукция в количестве около 3 тысяч единиц стоимостью порядка 300 тысяч рублей.Полицейские установили, что мужчины 42 и 49 лет, заведомо зная, что купля-продажа продукции без специальной маркировки на территории Российской Федерации запрещена, осуществляли незаконный оборот данной продукции на территории столицы.Следственным управлением УВД по ЮЗАО г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьей 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Максимальное наказание за данное деяние – до 3 лет лишения свободы. В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на установление каналов поступления и производства немаркированной табачной продукции.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(495)129-75-56