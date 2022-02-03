Злоумышленник, находясь в магазине косметики на Ленинском проспекте, похитил со стендов флаконы парфюмированной продукции...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Обручевскому району задержали подозреваемого в совершении кражи из магазина косметики», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Установлено, что злоумышленник, находясь в магазине косметики на Ленинском проспекте, похитил со стендов 7 флаконов парфюмированной продукции на сумму около 18 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, им оказался 21-летний молодой человек. Похищенным злоумышленник распорядился по своему усмотрению.Дознанием ОМВД России по Обручевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56