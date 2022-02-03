В Судогде вынесен приговор по делу о покушении на дачу взятки. В Судогде мировым судьей...

В Судогде вынесен приговор по делу о покушении на дачу взятки.В Судогде мировым судьей рассмотрено уголовное дело о покушении на дачу взятки в размере, не превышающем 10 тыс. рублей.Судом установлено, что летом 2020 года в производстве судебного пристава-исполнителя ОСП Судогодского района находилось сводное исполнительное производство в отношении должника, по которому приставом был наложен запрет на совершение регистрационных действий с дорогостоящим автомобилем.Должник решил дать взятку в размере 7 тыс. рублей судебному приставу-исполнителю за снятие запрета с его машины. Мужчина положил бумажный конверт с деньгами на стол судебного пристава-исполнителя, находящегося на рабочем месте. Однако взятка не была принята должностным лицом, а действия взяткодателя контролировались сотрудниками УФСБ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме.Суд назначил обвиняемому наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей. Денежные купюры, изъятые в ходе расследования, обращены в доход государства, рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.