Клиенты Билайна сегодня жалуются на сбои в мобильной сети и необоснованное списание денежных...

Клиенты "Билайна" сегодня жалуются на сбои в мобильной сети и необоснованное списание денежных средств. Речь идет о сотнях и даже тысячах рублей. Проблемы со связью возникли у жителей сразу нескольких регионов страны, в том числе - у владимирцев.Этой ночью абоненты получили уведомления о "нулевом балансе". В смс говорилось об оплате услуги "мобильный интернет в роуминге", хотя пользователи никуда не выезжали. У многих повторно списали автоплатежи. Личные кабинеты и приложение с утра были недоступны. Клиенты "с минусом" не могли дозвониться в службу поддержки.По данным электронных сервисов, сегодня, примерно около полуночи в работе сотового оператора действительно произошел массовый сбой. Ресурс "даундетектор" зафиксировал рост числа жалоб. Никаких прямых официальных комментариев от представителей "Билайна" пока не последовало. Цитируя представителей компании, федеральное агентство "Прайм" сообщает, что некорректное списание произошло из-за технической ошибки. В ближайшее время денежные средства вернут на счета абонентов.