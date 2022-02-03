Управлением ФСБ России по Владимирской области обнаружен склад немаркированного...

Управлением ФСБ России по Владимирской области обнаружен склад немаркированного алкоголяУстановлено, что в январе и июле 2021 г. 48-летний житель Владимира приобрел партию немаркированной алкогольной продукции, которую незаконно хранил с целью сбыта в принадлежащем ему гараже.В июле сотрудники полиции обнаружили склад и изъяли более 4000 бутылок немаркированной спиртосодержащей продукции на сумму около 733 800 рублей.В отношении предпринимателя отделом дознания ОМВД России по Суздальскому району возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.171.3 и ч.5 ст. 171.1 УК России (приобретение, хранение в целях сбыта без соответствующей лицензии немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками в крупном размере), сообщили в пресс-службе УФСБ по Владимирской области.