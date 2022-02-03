В департаменте региональной политики Владимирской области будет новый руководитель. 3 февраля 2002...

В департаменте региональной политики Владимирской области будет новый руководитель.3 февраля 2002 года Елена Качуровская завершила деятельность в должности директора Департамента региональной политики в связи с переходом на другую работу в администрации Владимирской области, информирует пресс-служба обладминистрации.Департамент региональной политики отвечает за формирование и осуществление государственной политики в отношении средств массовой информации и коммуникации, а также за взаимодействие с федеральными структурами и муниципальными образованиями, политическимипартиями, общественными объединениями и религиозными организациями.