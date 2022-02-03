В регионе ввели дистанционный формат закрытия больничных листов.

Медицина Владимирской области продолжает работать в напряжённом режиме. В медучреждениях 40-45% сотрудников ушли на больничный по ковиду. Об этом сообщил ио директора департамента здравоохранения Артём Осипов.Он попросил владимирцев, по возможности, приходить в «красную зону» во второй половине дня, когда основной поток больных спадает.«Если нужно закрыть больничный, то просьба приходить после 16 часов. Это нужно, чтобы сократить очереди в больницах для оказания экстренной помощи пациентам», - подчеркнул глава депздрава.Ведомство уже запустило дистанционный формат закрытия больничных листов. Вскоре планируется ввести дистанционное открытие.«Если есть факты, когда человек не может дозвониться в колл-центр или больницу несколько часов, чтобы вызвать медика, то просьба сообщать об этом лично мне», - подчеркнул он.