На фирму завели уголовное дело.

Во Владимирской области после проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты в размере 4 млн рублей. Нарушения допущены компанией «Армагус».Как сообщает пресс-служба прокуратуры Гусь-Хрустального, на 17 декабря предприятие имело задолженность перед 56 сотрудниками за период с июня по ноябрь прошлого года.По материалам проверки СУ СК по Владимирской области завёл дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.Кроме того, в суд предъявлены 103 иска о взыскании долгов. Издано 76 судебных приказов на сумму 2,3 млн рублей. Остальные обращения находятся на рассмотрении.