На место выезжали 5 единиц техники и 14 человек личного состава. Дознаватель разбирается в причинах трагедии.

На пожаре в деревне Нармочь погибла женщина. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской области.Вечером 2 февраля в 22-30 поступило сообщение о возгорании в частном доме, расположенном в Гусь-Хрустальный районе. Сообщение о пожаре было поздним, поэтому к приезду спасателей огонь охватил все здание.«Сотрудники МЧС потушили пожар на площади 160 квадратных метров. При разборе завалов была обнаружена погибшая женщина, предположительно 1970 года рождения», - уточнила руководитель пресс-службы ведомства Екатерина Мищенко.На место выезжали 5 единиц техники и 14 человек личного состава. Дознаватель разбирается в причинах трагедии.