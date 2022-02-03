Накануне, 2 февраля 2022 года, в 22.30, в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение...

Накануне, 2 февраля 2022 года, в 22.30, в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Гусь-Хрустальный район, д. Нармочь, д. 33.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Сообщение о пожаре было поздним, и на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение 2-квартирного дома по всей площади. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 160 кв. м.К сожалению, при разборе конструкций дома был обнаружена погибшая женщина, предположительно 1970 г. р. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники 14 человек личного состава. Дознаватель устанавливает причину пожара, сообщают в пресс-службе МЧС по Владимирской области.