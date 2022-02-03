Сегодня в 11:10 в Коврове на улице Брюсова загорелся многоквартирный жилой дом. На место...

Сегодня в 11:10 в Коврове на улице Брюсова загорелся многоквартирный жилой дом.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, информирует пресс-служба МЧС по Владимирской области. На момент прибытия пожарных подразделений наблюдался густой черный дым с балкона 5 этажа. Сотрудники МЧС сформировали 3 звена ГДЗС для разведки, эвакуации людей и тушения пожара. Пожарные не дали огню распространиться на всю квартиру и оперативно ликвидировали горение на площади 20 кв. м. В результате пожара пострадал балкон и внутренняя отделка комнаты. Эвакуировано 3 человека. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 19 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/