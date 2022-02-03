Сотрудники подразделений уголовного розыска полиции Москвы задержали обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью молодого человека.

«Сотрудники подразделений уголовного розыска полиции Москвы задержали обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью молодого человека.По имеющейся информации, в октябре прошлого года у кафе на улице Новый Арбат в ходе выяснения отношений злоумышленник выстрелил в 24-летнего оппонента из пистолета и скрылся.Полицейские установили личность правонарушителя. Следователем Отдела МВД России по району Арбат было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мужчине было заочно предъявлено обвинение.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции совместно с коллегами из Росгвардии и Управления ФСБ России по городу Москве и Московской области задержали фигуранта в столице. При обыске по месту его жительства обнаружены боеприпасы и три предмета, конструктивно схожих с пистолетами. Согласно заключению эксперта, один из них является короткоствольным огнестрельным оружием и пригоден для производства выстрелов. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ.В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видео