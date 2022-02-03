Радиозавод рассчитался с многомиллионной задолженностью по налогам. В отделении судебных приставов...

Радиозавод рассчитался с многомиллионной задолженностью по налогам.В отделении судебных приставов Муромского района Владимирской области на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с местного предприятия, специализирующегося на производстве комплексов связи и трансляции, задолженности по налогам свыше 8,5 миллионов рублей.Постановление о возбуждении исполнительного производства было вручено представителям акционерного общества. Должнику были разъяснены последствия неуплаты долгов в установленный срок и какие меры принудительного характера будут применены.Одновременно с этим судебным приставом был введен запрет на совершение регистрационных действий в отношении 9 транспортных средств, принадлежащих заводу.В результате принятых исполнителем мер задолженность, включая исполнительский сбор, была погашена в полном объеме. Пресс-служба УФССП России по Владимирской области сообщила, что более 8,5 миллионов рублей поступили в счет государства. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.