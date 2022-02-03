Более 25 тысяч квадратных метров территории захламлены производственным мусором.

Во Владимирской области две компании оштрафованы за загрязнение сельхозземель. Муромский городской суд постановил обязать ЗАО «Выбор» и ООО «Унистрой» очистить угодья от отходов и восстановить нарушенный слой почвы.Ранее природоохранная прокуратура выявила, что более 25 тысяч квадратных метров территории захламлены производственным мусором.«Зафиксированы локальные очаги возгорания и срез плодородного слоя. В ряде мест имелись вырытые котлованы, глубиной до двух метров, частично заваленные ТКО», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Общая сумма наложенных на собственников участков штрафов составила 340 тысяч рублей.