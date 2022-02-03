Облздрав не согласен с Общероссийским Народным Фронтом. И. о. директора департамента здравоохранения попытался ответить на критику общественников. Напомним, по данным “фронтовиков”,

Облздрав не согласен с Общероссийским Народным Фронтом. И. о. директора департамента здравоохранения попытался ответить на критику общественников. Напомним, по данным “фронтовиков”, дозвониться на горячую линию по коронавирусной инфекции у жителей региона получается далеко не сразу. Некоторые ждут ответа оператора до 20 минут, кто-то не может дозвониться вовсе. Из болеющих ковидом дома, всего 22 процента получили