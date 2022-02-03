Из оборота изъято более 2 800 литров спиртосодержащей жидкости, не соответствующей требованиям ГОСТ.

В ОМВД России по Суздальскому району возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего жителя города Владимира. Мужчина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) и ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации).Противоправная деятельность фигуранта была пресечена сотрудниками регионального УФСБ.В гаражном боксе, принадлежащем подозреваемому, оперативные сотрудники обнаружили коробки с бутылками с этикетками различных наименований. Проведенное исследование показало, что в емкостях находилась спиртосодержащая жидкость, не соответствующая требованиям ГОСТ.В общей сложности из незаконного оборота изъято более 4 000 бутылок, общий объем содержимого которых превысил 2 800 литров. Стоимость продукции составила более 730 000 рублей.Предварительно установлено, что фигурант планировал реализовать изъятую продукцию.Расследование уголовных дел продолжается.