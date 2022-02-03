Напомним, что инъекцию ставят после тщательного осмотра врача. Повторный укол делают через 21 день. Антитела сформируются на 42-й день после первой прививки.

Студентов ВлГУ в возрасте до 18 лет начнут прививать «Спутником М». Здравпункт ВУЗа, расположенный в корпусе №1 на Горького-87 в кабинете №121, начал запись на вакцинацию.Подростки от 15 до 17 лет дают согласие на иммунизацию самостоятельно.«О решении необходимо обязательно сообщить родителям. Бланк письменного согласия можно получить в университете», - уточнили в пресс-службе учебного заведения.Напомним, что инъекцию ставят после тщательного осмотра медиком. Повторный укол делают через 21 день. Антитела сформируются на 42-й день после первой прививки.Справки по телефону: 8-(4922) 47 99 38.