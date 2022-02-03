Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

В Вязниковском районе на руководителя МУП «Ресурсы Вязниковского района» завели административное дело за систематические перебои с холодной водой. Прокуратура выявила нарушения законодательства в сфере ЖКХ.Установлено, что 5 января в селе Сарыево на улице Советской прорвало водопровод. Из-за аварии жители остались без воды на шесть с половиной часов. Спустя девять дней, 14 января, пересохли краны в домах райцентра - на улице Южной, Киселева, Горького, Высоковольтной. Продолжительность отключения составила 5 часов 53 минуты. При этом по нормам допустимые перерывы не должны превышать четырёх часов.Кроме административки, руководитель получил представление.Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.