Столкновение двух фур во Владимирской области привело к сильному пожару. Один из большегрузов выгорел полостью. Пострадал водитель. ДТП произошло на так называемом “черном километре”

Столкновение двух фур во Владимирской области привело к сильному пожару. Один из большегрузов выгорел полостью. Пострадал водитель. ДТП произошло на так называемом “черном километре” трассы М-7 в Вязниковском районе. По предварительным данным полиции, около 5 утра 3 января на 309-м километре федералки столкнулись большегрузы КАМАЗ и Мерседес. После столкновения иномарка загорелась и выгорела полностью вместе