Этим вечером заслуженную артистку России зрители смогут увидеть в мелодраме по пьесе Александра...

Этим вечером заслуженную артистку России зрители смогут увидеть в мелодраме по пьесе Александра Володина "Пять вечеров".Бенефис Любови Гордеевой состоится в 6 вечера на сцене Областного дворца культуры и искусства. Любовь Гордеева - выпускница Владивостокского института искусств. Во владимирской драме работает с 96-ого года. В её багаже- два десятка ярких образов. Это и Кабато в "Хануме", и Марселина в "Безумном дне, или Женитьбе Фигаро", и Тамара в "Пяти вечерах". За роль Софьи в "Зыковых " в 2017 Гордеева удостоена премии Левкоева на 8-м театральном фестивале имени Горького. В том же году стала лауреатом и областной театральной премии имени Евгения Евстигнеева.Известна Любовь Владиславовна и как режиссер. Во Владимирском театре драмы она поставила "Сказку о том, как царь Петр колдунью одолел", "Страсти по соломенной шляпке" и "Ангельчика" по роману Достоевского " Бедные люди".