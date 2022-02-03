Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - 1068! Больше тысячи заболевших за сутки. Штамм Омикрон...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- 1068!Больше тысячи заболевших за сутки. Штамм Омикрон ставит новые антирекорды. В регионе собираются разрешить открывать больничный дистанционно.- Сельский энергоаудитПочему в селе Марково Петушинского района скачет напряжение и усиливается напряженность? Жители против энергетиков.- Экономный безналИ новые тарифы на проезд в общественном транспорте для областного центра. Что изменится для пассажиров?