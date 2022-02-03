Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
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Больше тысячи заболевших за сутки. Штамм Омикрон...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- 1068!
Больше тысячи заболевших за сутки. Штамм Омикрон ставит новые антирекорды. В регионе собираются разрешить открывать больничный дистанционно.
- Сельский энергоаудит
Почему в селе Марково Петушинского района скачет напряжение и усиливается напряженность? Жители против энергетиков.
- Экономный безнал
И новые тарифы на проезд в общественном транспорте для областного центра. Что изменится для пассажиров?